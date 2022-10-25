В Steam теперь рекомендуют повышать цены на игры в России, Турции и других странах

В Сети обратили внимание, что Valve обновила рекомендованные региональные цены в Steam. Это коснулось многих регионов, включая и Россию. Также компания улучшила работу инструмента установки цен.
Так, если раньше игра за $ 60 в России продавалась за 1085 рублей, то с обновлёнными ценами её будут продавать за 1900 рублей. Изменения в некоторых странах минимальные, а в других повышение сильно заметно. К примеру, в Турции цена на игру за $ 60 выросла на 454%.
Важно понимать, что указанные новые цены лишь рекомендация со стороны Valve. Прислушаются ли разработчики к рекомендациям, неизвестно. Однако если это случится, то реакция людей не заставит себя долго ждать.
Недавно в Steam зафиксировали новый рекорд — одновременно онлайн было более 30 млн человек.
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