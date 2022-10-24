В Steam новый рекорд — более 30 миллионов одновременных игроков
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По данным сервиса SteamDB, в Steam обновился рекорд по одновременному числу пользователей. Отметка достигла цифры в 30 млн человек. Такого результата ещё не было, а достичь её удалось вечером 23 октября.
В данный момент число одновременных пользователей составляет 17,8 млн. С чем связан вчерашний всплеск игроков, неизвестно. Steam уже несколько раз приближался к 30 млн одновременных игроков, однако никогда до неё не доходил.
В апреле 2022 года онлайн площадки составлял 28 млн человек. О чём это может говорить? Число одновременных игроков в Steam постоянно растёт, о чём и говорит статистика на SteamDB.
Вчера Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 17 по 23 октября. Новенькая Persona 5 Royal влетела в топ-3.
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