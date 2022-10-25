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Age of Empires 4 и ремастер Age of Empires 2 выйдут на консолях Xbox

Age of Empires 4 и ремастер Age of Empires 2 выйдут на консолях Xbox
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В честь 25-й годовщины Age of Empires компания Microsoft объявила о выходе серии на консоли Xbox. Разработчики заявили, что услышали просьбы фанатов и наконец возвращают серию на приставки — когда-то именно сиквел вышел не только на ПК.

  • Переиздание Age of Empires II: Definitive Edition появится на Xbox One, Xbox Series и в Xbox Game Pass 31 января 2023 года.
  • Age of Empires 4 также доберётся до пользователей Xbox и Game Pass в 2023-м, однако точной даты выхода пока нет.

Все детали портирования и технические характеристики расскажут ближе к релизу второй части. Что касается переиздания третьей части серии, то о нём пока нет никакой информации. Возможно, портировать её на консоли куда сложнее, чем вторую и четвёртую части серии.

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