«Безмозглые обезьяны с 10 IQ». Игрок OG по Dota 2 оскорбил всех, кто играет на саммонерах

Профессиональный игрок Аммар ATF Ассаф, выступающий за OG, во время одного из матчей в Dota 2 резко отозвался о тех, кто использует персонажей-саммонеров — то есть героев, которые позволяют контролировать дополнительных существ.

Все игроки на саммонерах — безмозглые обезьяны с 10 IQ.

Цитата Ассафа вызвала возмущение в сообществе: традиционно считается, что играть сразу за персонажа и ряд подконтрольных крипов намного труднее. Так, игроку OG ответил российский аналитик Team Spirit Марк sikle Лерман:

10 IQ? У саммонеров куда больше слабостей, чем у любого другого, он не в каждый драфт зайдёт, и в драке он — «кусок».



Видимо, другое дело, когда ты играешь на Хускаре, Вайпере или Тимбере — вот там наверняка межгалактический уровень мозгов требуется.