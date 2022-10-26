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«Безмозглые обезьяны с 10 IQ». Игрок OG по Dota 2 оскорбил всех, кто играет на саммонерах

«Безмозглые обезьяны с 10 IQ». Игрок OG по Dota 2 оскорбил всех, кто играет на саммонерах
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Профессиональный игрок Аммар ATF Ассаф, выступающий за OG, во время одного из матчей в Dota 2 резко отозвался о тех, кто использует персонажей-саммонеров — то есть героев, которые позволяют контролировать дополнительных существ.

Все игроки на саммонерах — безмозглые обезьяны с 10 IQ.

Цитата Ассафа вызвала возмущение в сообществе: традиционно считается, что играть сразу за персонажа и ряд подконтрольных крипов намного труднее. Так, игроку OG ответил российский аналитик Team Spirit Марк sikle Лерман:

10 IQ? У саммонеров куда больше слабостей, чем у любого другого, он не в каждый драфт зайдёт, и в драке он — «кусок».

Видимо, другое дело, когда ты играешь на Хускаре, Вайпере или Тимбере — вот там наверняка межгалактический уровень мозгов требуется.
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