Первый взгляд на Неймара и Погба в Call of Duty: Modern Warfare 2

В начале октября стало известно, что в Call of Duty: Modern Warfare 2 хотят добавить известных футболистов в качестве оперативников, а теперь эту информацию можно считать подтверждённой.
Датаймайнерам удалось найти в файлах игры изображения Неймара и Поля Погба. Можно увидеть, что футболисты действительно станут оперативниками в шутере. Ранее инсайдеры говорили, что в Modern Warfare 2 проведут тематический большой ивент, посвящённый чемпионату мира по футболу (он пройдёт с 20 ноября по 18 декабря).
Также, помимо Неймара и Погба, в файлах игры ранее обнаружили Лионеля Месси, Марко Розе, Андреса Рейеса и других футболистов. Вероятно, они тоже примут какое-то участие в игре.
Modern Warfare 2 выходит 28 октября на ПК и консолях, а 20-го числа предзаказавшие получили доступ к сюжетной кампании.
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