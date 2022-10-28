Ирония и мемы: как интернет воспринял покупку «Твиттера» Илоном Маском

Вчера ночью Илон Маск официально стал главой «Твиттера». Миллиардер купил социальную сеть за $ 44 млрд. После этого он уволил генерального директора соцсети Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и генерального консультанта Виджая Гедде.
Покупка «Твиттера» Илоном Маском — довольно значимая и важная вещь, которую активно обсуждают в интернете. Вместе с этим появилось и множество мемов, относящихся к ситуации. Так, на артах Маска изображают в виде Таноса, который вставляет Камень бесконечности в виде «Твиттера» в свою перчатку. Также можно увидеть, как Маск щелчком увольняет из компании многих сотрудников.
На других же артах Маск показан в виде освободителя соцсети, который дарует ей свободу. Сам миллиардер говорил, что его главная задача — обеспечить свободу слова каждому пользователю «Твиттера».
Ещё в социальных сетях шутят, что Илон Маск заменил свою компанию Tesla «Твиттером». Якобы миллиардер полностью переключится на новенькую покупку. А на некоторых артах Маска показывают «королём мира» с птицей в руках.
Конечно, не обошлось и без мемов про то, что Маск купил соцсеть только ради того, чтобы разбанить в ней бывшего президента США Дональда Трампа. На одной работе его можно увидеть в образе Троянского коня.
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