Китайские фанаты раскритиковали игрока PSG.LGD — он привёз на The International девушку

Китайские болельщики Dota 2 обрушились с критикой на оффлейнера PSG.LGD Чжана Faith_bian Руиду после вылета с чемпионата мира The International 2022. Причиной стало то, что игрок приехал на главный турнир года с девушкой.

Изначально поводом для беспокойства фанатов стал пост тренера клуба Чжана xiao8 Нина:

Кажется, все игроки, кроме Ame, не так уж расстроены нашим вылетом c TI11. Может быть, потому что они привезли сюда своих девушек? Я заранее сказал, что если они сделают это, то я не поеду, но два дня назад мне сказали, что их девушки здесь. Что я мог сделать?

Фото: Flickr

Позже болельщики выяснили, что Faith_bian не присутствовал на некоторых встречах команды, предпочитая проводить время с девушкой.

Зрители обратили внимание на слова девушки Руиды, которая отметила, что киберспортсмен выступает только ради неё. Фанаты PSG.LGD также утверждают, что раньше игрок был примером профессионализма, а сейчас ездит на турниры вместе с возлюбленной и не может полностью отдаться игре.

Некоторым также не понравилось поведение девушки: она отказывает фанатам в фото с Faith_bian, называет тиммейтов своего парня закрытыми и недостаточно воодушевлёнными, а также встала на сторону бывшей девушки Ame после их расставания (многие считают, что она должна была поддержать игрока PSG.LGD).