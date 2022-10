Слух: Sony работает над ремейком Uncharted

Sony Visual Arts и Naughty Dog собирают команду для работы над новым «захватывающим проектом по любимой франшизе». Есть вероятность, что речь идёт о новой Uncharted.

В прошлом году издание Bloomberg утверждало, что Sony Visual Arts привлекут для работы над ремейком первой Uncharted. По заверению источников издания, тогда проект посчитали неоправданно дорогим и трудоёмким. Поэтому команде решили сначала доверить помогать Naughty Dog создавать ремейк не менее яркой и драматичной The Last of Us. Возможно, после успеха переосмысления Sony всё же решила доверить студии ремейк дебютной игры про Натана Дрейка.

Sony Visual Arts изначально сформировали для помощи в работе над играми серии Uncharted и «Человеком-пауком». Но со временем у студии появились амбиции и желание заняться собственными проектами.