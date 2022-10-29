Valve раскрыла подробности нового ивента Diretide в Dota 2

В перерыве между матчами The International 2022 разработчики Dota 2 приоткрыли завесу тайны и сообщили о том, каким будет внутриигровое событие Diretide в этом году.
Зрителям показали короткий ролик с игровым процессом ивента. В новой версии «Восстания Тьмы» появятся гряволы, а сам режим будет немного обновлён по сравнению с прошлыми вариациями Diretide.
Ивент Diretide, посвящённый празднику Хэллоуин, проходил в Dota 2 в 2012 и 2013 годах и очень полюбился игрокам. В 2020 году «Восстание Тьмы» добавили в игру снова.
В этом году ивент будет доступен в Dota 2 с 3 ноября вместе со второй частью боевого пропуска, посвящённого The International 2022. Получить доступ к нему смогут все игроки, поскольку Battle Pass может бесплатно получить любой, кто сыграет минимум 10 игр.
- 29 октября 2022
-
11:41
-
11:20
-
10:56
-
09:38
-
07:42
-
07:29
- 28 октября 2022
-
22:27
-
21:55
-
21:21
-
20:50
-
20:18
-
19:43
-
18:57
-
18:30
-
17:56
-
17:44
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:47
-
16:08
-
16:04
-
16:04
-
15:37
-
15:25
-
14:52
-
14:47
-
14:18
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:41
-
13:18
-
13:13
-
12:55