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Team Secret вышла в финал The International 2022 по Dota 2

Team Secret вышла в финал The International 2022 по Dota 2
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Европейский коллектив Team Secret одержал победу в финале нижней сетки и сыграет в решающем матче за титул лучшей команды мира по Dota 2. Серия против Team Liquid завершилась со счётом 2:1.

Пятёрка Клемента Puppey Иванова уверенно вышла вперёд, взяв первую игру за 27 минут, однако затем позволила сравнять счёт. В решающем сете всё решил более удачный пик и стадия лайнинга: большое преимущество на старте Secret уже не упустила.

Dota 2. The International 11. Финал (нижняя сетка)
30 октября 2022, воскресенье. 07:00 МСК
Team Secret
Окончен
2 : 1
Team Liquid

В гранд-финале The International 2022 Secret сыграет против Tundra Esports, которая вышла туда вчера. Формат — до трёх побед.

Первый матч между этими командами в финале верхней сетки завершился со счётом 2:1 в пользу Tundra. Победитель финального матча получит главный денежный приз в размере $ 8,5 млн.

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