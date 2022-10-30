Team Secret вышла в финал The International 2022 по Dota 2

Европейский коллектив Team Secret одержал победу в финале нижней сетки и сыграет в решающем матче за титул лучшей команды мира по Dota 2. Серия против Team Liquid завершилась со счётом 2:1.

Пятёрка Клемента Puppey Иванова уверенно вышла вперёд, взяв первую игру за 27 минут, однако затем позволила сравнять счёт. В решающем сете всё решил более удачный пик и стадия лайнинга: большое преимущество на старте Secret уже не упустила.

В гранд-финале The International 2022 Secret сыграет против Tundra Esports, которая вышла туда вчера. Формат — до трёх побед.

Первый матч между этими командами в финале верхней сетки завершился со счётом 2:1 в пользу Tundra. Победитель финального матча получит главный денежный приз в размере $ 8,5 млн.