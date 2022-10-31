Кошечка помогает Тому Крузу в фанатском трейлере «Топ Гана»
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Ведущий канала OwlKitty опубликовал видео, на котором можно увидеть, как он поместил свою кошку Лиззи в «Топ Ган» и «Топ Ган: Мэверик». Животное очень органично вписалось в ленты и стало отличным напарником Тома Круза.
Лиззи примерила стильные очки, полетала на истребителе, сыграла на фортепиано и побродила рядом с Томом Крузом. Кто знает, возможно, Крузу действительно отлично подошла бы настоящая кошка в фильме, которая бы поддерживала его и была рядом.
На канале OwlKitty можно найти и другие работы, в которых автор вставлял Лиззи в различные фильмы. Смотрелось всё тоже забавно и органично. Кошечка уже появлялась в «Звёздных войнах», «Гарри Поттере», «Парке Юрского периода», «Сиянии» и других лентах.
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