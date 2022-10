В Call of Duty: Warzone убрали постер игры и добавили рекламу Modern Warfare 2

Главное меню Call of Duty: Modern Warfare (2019) и Call of Duty: Warzone неприятно изменилось после запуска Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022). Как заметили игроки, отдельное меню оригинальной Warzone пропало, а вместо него появилась огромная реклама свежей MW2.

Сама королевская битва теперь отображается как режим самой Modern Warfare (2019).

Подобное выглядит как минимум неряшливо, хотя с рекламой новых частей Call of Duty у предыдущих выпусков всегда были определённые проблемы. Однако реклама свежей MW2 вышла на новый уровень, ведь она заменила действующее меню.

Также постер MW2 находится в списке режимов самой королевской битвы

Modern Warfare 2 вышла 28 октября, но пока у игры существует ряд технических проблем. Среди них частые вылеты при игре с друзьями.