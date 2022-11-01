Источник: третий сезон «Мандалорца» стартует 22 февраля

Дата выхода третьего сезона «Мандалорца» всё ещё неизвестна, но у издания Making Star Wars, специализирующегося на «Звёздных войнах», есть информация, что шоу стартует 22 февраля 2023 года.
Сообщается, что новые серии будут выходить по средам, а последний эпизод шоу выйдет 12 апреля. Официальной информации об этом пока не было.
Ранее появлялась информация, что постер третьего сезона «Мандалорца» выложат 14 декабря, а второй трейлер представят 25 декабря. Теперь осталось дождаться только объявления самой Disney.
Третий сезон шоу продолжит события второго, а все основные актёры вернутся к своим ролям. Каких-то подробностей сюжета нет, но ранее в Сеть утёк новый тизер третьего сезона шоу. Его активно блокировали, но в интернете найти ролик можно.
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