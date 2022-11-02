Расписание третьего дня IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO
Поделиться
2 ноября в Бразилии будут сыграны матчи четвёртого тура предварительной стадии Rio Major 2022 по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
В результате определятся три коллектива, которые выйдут в следующий этап, а также тройка команд, которая покинет чемпионат мира по CS:GO. По одному матчу проведут российские Cloud9 и Virtus.pro (выступает под нейтральным тэгом Outsiders из-за санкций).
Расписание Rio Major 2022 Challengers Stage на 2 ноября:
- 17:00. Матч за выход во второй этап, BIG (Германия) — 9z Team (Уругвай);
- 17:00. Матч на вылет, OG (Европа) — IHC (Монголия);
- 20:30. Матч за выход во второй этап, Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Fnatic (Европа);
- 20:30. Матч на вылет, Vitality (Европа) — Grayhound Gaming (Австралия);
- 22:00. Матч за выход во второй этап, GamersLegion (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);
- 22:00. Матч на вылет, Evil Geniuses (США) — Cloud9 (Россия).
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
13:08
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:19
-
11:22
-
10:39
-
10:04
-
09:26
- 1 ноября 2022
-
21:58
-
21:43
-
20:35
-
19:58
-
19:28
-
18:59
-
18:24
-
18:23
-
18:10
-
17:55
-
17:24
-
16:58
-
16:31
-
16:19
-
16:00
-
15:58
-
15:43
-
15:29
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:17
-
13:48
-
13:43
-
13:06
-
12:59
Партнерский контент