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Расписание третьего дня IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO

Расписание третьего дня IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO
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2 ноября в Бразилии будут сыграны матчи четвёртого тура предварительной стадии Rio Major 2022 по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

В результате определятся три коллектива, которые выйдут в следующий этап, а также тройка команд, которая покинет чемпионат мира по CS:GO. По одному матчу проведут российские Cloud9 и Virtus.pro (выступает под нейтральным тэгом Outsiders из-за санкций).

Расписание Rio Major 2022 Challengers Stage на 2 ноября:

  • 17:00. Матч за выход во второй этап, BIG (Германия) — 9z Team (Уругвай);
  • 17:00. Матч на вылет, OG (Европа) — IHC (Монголия);
  • 20:30. Матч за выход во второй этап, Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Fnatic (Европа);
  • 20:30. Матч на вылет, Vitality (Европа) — Grayhound Gaming (Австралия);
  • 22:00. Матч за выход во второй этап, GamersLegion (Европа) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 22:00. Матч на вылет, Evil Geniuses (США) — Cloud9 (Россия).
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