Расписание третьего дня IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO

2 ноября в Бразилии будут сыграны матчи четвёртого тура предварительной стадии Rio Major 2022 по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

В результате определятся три коллектива, которые выйдут в следующий этап, а также тройка команд, которая покинет чемпионат мира по CS:GO. По одному матчу проведут российские Cloud9 и Virtus.pro (выступает под нейтральным тэгом Outsiders из-за санкций).

Расписание Rio Major 2022 Challengers Stage на 2 ноября: