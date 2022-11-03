Китайский клуб Team Aster отчитал игрока состава по Dota 2 за желание завершить карьеру

Основатель и руководитель китайского киберспортивного клуба Team Aster Сюй BurNIng Чжилэй рассказал, что клуб сделал выговор оффлейнеру состава по Dota 2 после его желания закончить выступления на про-сцене.

Как стало известно из соцсетей, Лин Xxs Дзин решил завершить профессиональную карьеру в Dota 2, о чём сообщил руководителям клуба. В ответ один из боссов Team Aster сделал выговор киберспортсмену, и в результате Xxs изменил своё решение.

На последнем чемпионате мира The International 2022 в Сингапуре Team Aster заняла четвёртое место, заработав чуть более $ 1,1 млн. Пока неизвестно, планирует ли китайский клуб менять состав команды по Dota 2 перед новым соревновательным сезоном — он стартует в январе.