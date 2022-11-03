Российский клуб BetBoom Team попрощался с составом по Dota 2

Киберспортивный клуб BetBoom Team распустил состав по игре Dota 2, который представлял организацию на чемпионате мира The International 2022.

В заявлении BetBoom намекнула на то, что планирует подписать другой ростер вместо ушедших игроков.

Желаем парням добиться ещё больших успехов и верим, что они ещё порубятся за титулы на тир-1 сцене! И может быть — против уже другой BetBoom Team.

Пока неизвестно, продолжит ли российская пятёрка совместные выступления в новом соревновательном сезоне.

По нашей информации, слот в первом дивизионе региональной лиги Dota Pro Circuit принадлежит не клубу BetBoom, а капитану команды Акбару SoNNeikO Бутаеву.

Бывший состав BetBoom Team по Dota 2:

Никита Daxak Кузьмин;

Денис Larl Сигитов;

Евгений Noticed Игнатенко;

Владимир RodjER Никогосян;

Акбар SoNNeikO Бутаев.

На октябрьском чемпионате мира The International 2022 состав BetBoom занял 17-20-е место и не смог выйти в стадию плей-офф.