Российский клуб BetBoom Team попрощался с составом по Dota 2
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Киберспортивный клуб BetBoom Team распустил состав по игре Dota 2, который представлял организацию на чемпионате мира The International 2022.
В заявлении BetBoom намекнула на то, что планирует подписать другой ростер вместо ушедших игроков.
Желаем парням добиться ещё больших успехов и верим, что они ещё порубятся за титулы на тир-1 сцене! И может быть — против уже другой BetBoom Team.
Пока неизвестно, продолжит ли российская пятёрка совместные выступления в новом соревновательном сезоне.
По нашей информации, слот в первом дивизионе региональной лиги Dota Pro Circuit принадлежит не клубу BetBoom, а капитану команды Акбару SoNNeikO Бутаеву.
Бывший состав BetBoom Team по Dota 2:
- Никита Daxak Кузьмин;
- Денис Larl Сигитов;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Владимир RodjER Никогосян;
- Акбар SoNNeikO Бутаев.
На октябрьском чемпионате мира The International 2022 состав BetBoom занял 17-20-е место и не смог выйти в стадию плей-офф.
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