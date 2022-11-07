В Steam выпустят настоящую Библию

Дождались — до Steam доберётся полноценная Библия. Разработчики из студии Bible Games перенесут полное собрание религиозных текстов в интерактивный формат. Пользователи смогут ознакомиться с произведением в удобном для них формате: как в виде обычной интерактивной книги, так и в виде аудиокниги.

Кроме того, авторы добавят на фон расслабляющую музыку, чтобы «наслаждаться и изучать произведение ненавязчиво». Также пользователи смогут ставить закладки, перемещаться по главам в любой момент и ставить на паузу аудиовоспроизведение.

Точной даты выхода в Steam у Библии нет. Также неясно, будет ли она бесплатной или разработчики выставят за неё какой-нибудь символический ценник. Интересно, что интерактивное собрание произведений, судя по всему, не запустится на Windows XP, — так следует из системных требований на странице игры.