Александр Головин попал в восьмую команду недели FIFA 23 Ultimate Team

EA выпустила восьмую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 92. В список знаковых футболистов недели попал и Александр Головин из «Монако» — ему присвоили рейтинг 82.

Восьмая команда недели FIFA 23 Ultimate Team Фото: EA Sports

Лучшие карточки восьмой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team

Мохамед Салах — 92

Кевин Трапп — 88

Тео Эрнандес — 86

Киран Триппьер — 86

Джеймс Мэддисон — 86

Мусса Диаби — 86

Александр Головин — 82

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 16 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Недавно в FIFA 23 стартовал режим World Cup, посвящённый чемпионату мира по футболу. Пользователи могут создать свой собственный турнир с ботами или отыграть его по сети против других игроков.