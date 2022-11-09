Александр Головин попал в восьмую команду недели FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила восьмую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 92. В список знаковых футболистов недели попал и Александр Головин из «Монако» — ему присвоили рейтинг 82.
Восьмая команда недели FIFA 23 Ultimate Team
Фото: EA Sports
Лучшие карточки восьмой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team
- Мохамед Салах — 92
- Кевин Трапп — 88
- Тео Эрнандес — 86
- Киран Триппьер — 86
- Джеймс Мэддисон — 86
- Мусса Диаби — 86
- Александр Головин — 82
Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 16 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Недавно в FIFA 23 стартовал режим World Cup, посвящённый чемпионату мира по футболу. Пользователи могут создать свой собственный турнир с ботами или отыграть его по сети против других игроков.
Новость по темеВ FIFA 23 добавили режим World Cup в честь ЧМ-2022
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