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Александр Головин попал в восьмую команду недели FIFA 23 Ultimate Team

Александр Головин попал в восьмую команду недели FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила восьмую команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком последних семи дней стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с рейтингом 92. В список знаковых футболистов недели попал и Александр Головин из «Монако» — ему присвоили рейтинг 82.

Восьмая команда недели FIFA 23 Ultimate Team

Восьмая команда недели FIFA 23 Ultimate Team

Фото: EA Sports

Лучшие карточки восьмой команды недели в FIFA 23 Ultimate Team

  • Мохамед Салах — 92
  • Кевин Трапп — 88
  • Тео Эрнандес — 86
  • Киран Триппьер — 86
  • Джеймс Мэддисон — 86
  • Мусса Диаби — 86
  • Александр Головин — 82

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 16 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Недавно в FIFA 23 стартовал режим World Cup, посвящённый чемпионату мира по футболу. Пользователи могут создать свой собственный турнир с ботами или отыграть его по сети против других игроков.

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