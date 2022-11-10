RTX 4070 Ti могут выпустить в самом начале 2023 года
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Источники издания wccftech сообщают, что NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti в самом начале 2023 года. Чип покажут 3 января, а 5-го он уже должен поступить в продажу.
Точные характеристики видеокарты пока неизвестны, однако они, скорее всего, будут идентичны RTX 4080 на 12 ГБ, от которой недавно отказалась компания. Судя по всему, 4070 Ti получит 7680 CUDA-ядер с базовой частотой 2310 МГц и 192-битной шиной. Стоимость новинки составит приблизительно $ 900 — около 55 тыс. рублей.
Сама NVIDIA пока не комментировала слухи о 4070 Ti. Ранее отменённую RTX 4080 уже тестировали специалисты. Оказалось, что она уделывает RTX 3090 по многим показателям. А вот в сравнении с флагманской RTX 4090 её производительность в два раза меньше.
Новость по темеОтменённую RTX 4080 на 12 ГБ протестировали специалисты
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