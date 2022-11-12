No Man’s Sky получит обновление для PS VR2 в день выхода гарнитуры

Изначально Sony объявила, что в день выхода PS VR2 для гарнитуры будет доступно всего две игры — Horizon: Call of the Mountain и Cities VR: Enhanced Edition. А совсем недавно Hello Games подтвердила, что ранее анонсированное обновление No Man's Sky для PS VR2 тоже выйдет в день релиза устройства — 22 февраля 2023 года.
О разработке обновления No Man's Sky для PS VR2 стало известно ещё в июне. Разработчики обещают, что VR-версия космического приключения задействует все возможности PS5 и новой гарнитуры. По их словам, игра сможет погрузить в правдоподобную атмосферу космоса так, как никогда раньше.
Какие именно улучшения и контент предложит версия No Man's Sky для PS VR2, пока неизвестно. Изначально игра вышла в 2016 году. Сейчас она доступна на всех консолях и ПК.
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