No Man’s Sky получит обновление для PS VR2 в день выхода гарнитуры

Изначально Sony объявила, что в день выхода PS VR2 для гарнитуры будет доступно всего две игры — Horizon: Call of the Mountain и Cities VR: Enhanced Edition. А совсем недавно Hello Games подтвердила, что ранее анонсированное обновление No Man's Sky для PS VR2 тоже выйдет в день релиза устройства — 22 февраля 2023 года.

О разработке обновления No Man's Sky для PS VR2 стало известно ещё в июне. Разработчики обещают, что VR-версия космического приключения задействует все возможности PS5 и новой гарнитуры. По их словам, игра сможет погрузить в правдоподобную атмосферу космоса так, как никогда раньше.

Какие именно улучшения и контент предложит версия No Man's Sky для PS VR2, пока неизвестно. Изначально игра вышла в 2016 году. Сейчас она доступна на всех консолях и ПК.