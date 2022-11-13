Режиссёр сумасшедшего боевика RRR запустил разработку продолжения

Режиссёр масштабного и по-хорошему абсурдного боевика «RRR: Рядом ревёт революция» объявил о работе над сиквелом. Лента уже находится на ранней стадии разработки. Сценарист первой части К. В. Виджайендра Прасад и отец постановщика уже разрабатывают сюжет.

Мой отец пишет сценарии для всех моих фильмов. Мы немного обсудили RRR 2 — он уже работает над его сюжетом.

«RRR: Рядом ревёт революция» вышел в марте 2022 года. Это самый дорогой фильм в истории индийского кинематографа — его бюджет составляет $ 70 млн, а сборы превысили $ 150 млн. Картина доступна и в России — её можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD». Экшен был принят аудиторией крайне тепло. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 93% от критиков и 94% от зрителей.

Сюжет «RRR: Рядом ревёт революция» вертится вокруг Рамы — полицейского на службе у колониального правительства, и парня из племени гондов по имени Бхим. Сначала герои находятся по разные стороны баррикад, но волею судьбы они становятся друзьями, которые встают на защиту своей родной земли.