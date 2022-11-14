«Ещё и Норберт в команде...» Капитан Virtus.pro припомнил Симплу старый наезд на тиммейта

Капитан Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али после победы на чемпионате мира Intel Extreme Masters вспомнил старую историю конфликта Норберта со снайпером NAVI Симплом.
В интервью по случаю получения награды лучшему игрока турнира он рассказал, что теперь эта история даже поможет игроку VP.
В России есть один мем про Норберта. Как-то Симпл на стриме сказал: «О, Норберт в моей команде», как будто он слишком плохо играет или типа того. И я всегда ему говорил — если выиграешь мэйджор, этот мем будет работать на тебя.
Речь о моменте со стрима Александра s1mple Костылева, который произошёл более года назад. Во время игры на FPL он попал в одну команду с нынешним игроков Virtus.pro и не смог скрыть разочарования.
Впоследствии Симпл не раз нелестно отзывался об уровне игры, а фраза «У меня Норберт в команде» стала мемом. В свою очередь, Даниелян отмечал, что никакого конфликта между игроками нет.
Я не считаю это конфликтом. Это сугубо мнение самого Саши. Какие сейчас отношения? Не знаю, думаю, что нейтральные.
Вчера ночью Давид n0rb3r7 Даниелян стал победителем IEM Rio Major 2022 по CS:GO в составе Virtus.pro — а мем, кажется, получил вторую жизнь.
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