«Ещё и Норберт в команде...» Капитан Virtus.pro припомнил Симплу старый наезд на тиммейта

Капитан Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али после победы на чемпионате мира Intel Extreme Masters вспомнил старую историю конфликта Норберта со снайпером NAVI Симплом.

В интервью по случаю получения награды лучшему игрока турнира он рассказал, что теперь эта история даже поможет игроку VP.

В России есть один мем про Норберта. Как-то Симпл на стриме сказал: «О, Норберт в моей команде», как будто он слишком плохо играет или типа того. И я всегда ему говорил — если выиграешь мэйджор, этот мем будет работать на тебя.

Речь о моменте со стрима Александра s1mple Костылева, который произошёл более года назад. Во время игры на FPL он попал в одну команду с нынешним игроков Virtus.pro и не смог скрыть разочарования.

Впоследствии Симпл не раз нелестно отзывался об уровне игры, а фраза «У меня Норберт в команде» стала мемом. В свою очередь, Даниелян отмечал, что никакого конфликта между игроками нет.

Я не считаю это конфликтом. Это сугубо мнение самого Саши. Какие сейчас отношения? Не знаю, думаю, что нейтральные.

Вчера ночью Давид n0rb3r7 Даниелян стал победителем IEM Rio Major 2022 по CS:GO в составе Virtus.pro — а мем, кажется, получил вторую жизнь.