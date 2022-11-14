Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лёгкой «платины» не ждите: в Hogwarts Legacy будет 46 трофеев

Лёгкой «платины» не ждите: в Hogwarts Legacy будет 46 трофеев
Комментарии

В Сети появился полный список всех трофеев Hogwarts Legacy — ролевой игры по вселенной «Гарри Поттера». Всего в игре 46 достижений, примерно половина из которых – сюжетный контент. Остальные трофеи посвящены собирательству, выполнению побочных заданий и другим необязательным вещам. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке, но предупреждаем: там много спойлеров.

Судя по всему, на полное прохождение Hogwarts Legacy уйдут десятки, если не сотни часов. И это радостная новость для фанатов волшебной вселенной, ведь чем больше в Хогвартсе тайн и занятий, тем лучше.

Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля 2023 года на ПК, Nintendo Switch а также двух поколениях консолей Xbox и PlayStation. Ранее авторы провели большую презентацию игры, где показали кастомизацию персонажа, рассказали о заклинаниях и поделились множеством новых подробностей.

Новость по теме
Гостиная Пуффендуя, квесты и очень много заклинаний — новые детали Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022