В FIFA 23 исправили ошибки с античитом и вылетами из матчей в режиме World Cup

EA Sports выпустила новый патч для FIFA 23, который фокусируется на исправлениях багов после введения режима World Cup, посвящённого ЧМ-2022. Разработчики исправили вылеты после начала онлайн-матча — теперь пользователи смогут наконец сыграть друг против друга по Сети в режиме чемпионата мира по футболу. Авторы исправили и визуальную ошибку в таблице плей-офф: иногда в ней указывались почему-то не все сборные-участники.
ПК-игроков вновь можно порадовать: EA исправила как минимум несколько серьёзных ошибок с античитом EA Anticheat. Жалоб на невозможность зайти в игру теперь должно стать куда меньше. Помимо этого, разработчики улучшили стабильность и производительность футсима.
Изменения коснулись и геймплея. EA Sports решила ослабить удары внешней стороной стопы — подобные выстрелы стали куда менее точными. При этом футболистов с талантом «Удары шведкой» данное нововведение почти не коснулось. Также разработчики исправили баг с физикой, когда мяч мог отлететь со слишком большой силой после столкновения двух футболистов.
Наконец, EA обновила формы, стадионы, мячи, предматчевые кат-сцены и другие элементы FIFA 23. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
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