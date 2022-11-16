«Голос» Геральта из игр опечален уходом Генри Кавилла из сериала «Ведьмак»
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Профессиональный актёр озвучки Даг Кокл, подаривший свой голос Геральту в играх серии «Ведьмак», крайне расстроен уходом Генри Кавилла из сериала о Геральте из Ривии.
Фото: Doug Cockle
Многие пытаются понять, почему он ушёл из проекта. Но гораздо важнее то, насколько великолепно он сыграл Геральта. Мы с Генри разговаривали пару часов о мире «Ведьмака» во время одной из премьер.
Мы сошлись на том, что с виду хладнокровный герой не лишён человеческих чувств. Это хорошо видно в том, как Кавилл отыгрывал его на экране.
Даг хоть и расстроился новостью об уходе Генри из «Ведьмака», но ему не терпится увидеть, как к знаменитому охотнику на нечисть подойдёт Лиам Хемсворт.
Желаю Лиаму Хемсворту всего наилучшего. Не терпится увидеть, как он воплотит на экране этого героя.
Генри Кавилл вернётся к роли Геральта в грядущем третьем сезоне, который выйдет на Netflix в 2023 году. Лиам перехватит эстафету в четвёртом сезоне.
Новость по темеСтали известны причины ухода Генри Кавилла из сериала «Ведьмак»
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