Автор God of War Ragnarok хочет сделать новую Castlevania

В интервью каналу Kinda Funny Games Spoilercast геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс рассказал о желании заняться новой частью культовой вампирской серии Castlevania. Франшиза принадлежит Konami, однако разработчик не против, если фанаты смогут убедить японскую корпорацию дать добро на создание игры от внутренней команды Sony.

Я создам себе много проблем, говоря это, но фанаты могут помочь нам. Вас много. Я не знаю, чем займусь дальше, но если кто-нибудь даст мне лицензию на Castlevania, я был бы рад поработать над такой игрой.

Пока неясно, в шутку ли об этом говорит Уильямс или всерьёз. До этого он уже заявлял, что с радостью бы занимался играми серии God of War до конца своей карьеры.

Ранее творческий директор Ragnarok Кори Барлог заявлял, что студия Santa Monica трудится сразу над несколькими играми. Судя по всему, одна из них — новая God of War, а вторая может быть таинственным научно-фантастическим проектом самого Барлога.