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Утёк первый геймплей отечественной RPG «Смута»

Утёк первый геймплей отечественной RPG «Смута»
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Российская студия Cyberia Nova продемонстрировала первые геймплейные кадры игры «Смута», а также небольшую сюжетную сцену. В ролике можно увидеть, как персонаж бегает, исследует подземелье и сражается с разбойниками. Судя по видео, разработчики боевой системы вдохновляются серией Dark Souls.

«Смута» — российская RPG, посвященная событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Сюжет игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

В конце июля разработчики поделились концепт-артами и моделями «Смуты». Ролевое приключение выйдет на PS4 и Xbox One, после чего его перенесут на другие платформы. Игру обещают выпустить в 2023 году.

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