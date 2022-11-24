В России стартовали продажи недорогих ноутбуков Xiaomi — RedmiBook 15

В России стартовали продажи RedmiBook 15 — первых ноутбуков Xiaomi, добравшихся до нашего рынка. В официальном интернет-магазине представлены две модели, отличающиеся только процессором и памятью. Оба устройства оснащены 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и работают на Windows 11. Ноутбуки поддерживают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и имеют сразу два порта USB 3.2, а батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Первым покупателям подарят беспроводные наушники Redmi Buds 3 или Redmi Buds 3 Pro.

Ноутбуки RedmitBook 15

RedmiBook 15 на процессоре Intel Core i3-1115G4, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на SSD — 39 990 рублей ;

; RedmiBook 15 на процессоре Intel Core i5-11320H, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD — 49 990 рублей.

Xiaomi стала первым широко известным вендором, который вышел на компьютерный рынок России с начала года.