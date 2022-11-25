В России хотят разрешить использование зарубежного ПО до выхода отечественных аналогов
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В России местным компаниям могут временно разрешить использование программного обеспечения западных компаний, ушедших из РФ, — но только до появления отечественных аналогов ПО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
Понятно, что при этих позициях уйти одномоментно нельзя… С другой стороны, если компании использовали софт, оплачивая подписку, но фактически дальше они не могут заплатить за этот софт… Возникла ситуация, когда российских аналогов нет, а иностранные использовать невозможно.
Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, чтобы разрешить компаниям использовать зарубежный софт до момента выявления российского конкурентного аналога. Сейчас мы обсуждаем с коллегами в правительстве, какие условия могут быть, как правильно прописать об ответственности компаний… Надо искать баланс, мы уже два месяца этим занимаемся. И, я думаю, хорошо бы до конца года нам прийти к такому решению.
По словам Шадаева, примерно у 20% используемого в российской экономике ПО есть адекватный отечественный аналог.
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