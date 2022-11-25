Need for Speed Unbound выгоднее купить в США, чем в Турции

После приостановки деятельности Sony в России многие геймеры стали закупаться играми через турецкие аккаунты, поскольку цены в регионе на тайтлы довольно низкие. Но Need for Speed Unbound это, похоже, не коснулось.

Если покупать гоночную аркаду через Турцию, то за стандартное издание придётся заплатить 1400 турецких лир (примерно 4,5 тыс. рублей), а расширенное издание стоит 1600 турецких лир (примерно 5,1 тыс. рублей.

В США игра стоит дешевле. Стандартное издание стоит $ 70 (примерно 4,3 тыс. рублей), а за расширенное нужно будет заплатить $ 80 (примерно 4,8 тыс. рублей). Не исключено, что будущие игры EA в турецком PS Store тоже будут стоить дороже.

Цены на игру в Турции Фото: PS Store

Цены на игру в США Фото: PS Store

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря для ПК, PS5 и Xbox Series.