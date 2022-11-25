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DreamWorks обновила заставку с мальчиком на Луне

DreamWorks обновила заставку с мальчиком на Луне
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DreamWorks вовсю готовится к выходу мультфильма «Кот в сапогах 2». Перед скорой премьерой студия решила презентовать свою обновлённую заставку.

В новой заставке знаменитый ребёнок пролетает над планетами, которые посвящены мультфильмам DreamWorks. Зрителю показывают планеты, где обитают герои мультфильмов «Кунг-фу Панда», «Шрек», «Как приручить дракона» и других произведений. В финале парень традиционно садится на полумесяц и закидывает свою удочку.

Художница-постановщица студии Кендал Кронкхайт отметила, что в заставке некоторые планеты с героями в будущем могут меняться на другие, но Шрек надолго останется в ролике. Впервые это открывающее видео покажут перед мультфильмом «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Он выходит в мировой прокат 7 декабря.

Недавно Disney показал много новых постеров грядущего сиквела «Аватара».

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