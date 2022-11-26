Far Cry 6 скоро получит большое дополнение

29 ноября в 21:00 по московскому времени Ubisoft проведёт презентацию нового дополнения для Far Cry 6. Оно называется Lost Between Worlds. Разработчики не раскрыли подробностей DLC, но, судя по его тизеру, сюжет будет крутиться вокруг загадочного фиолетового кристалла.

Lost Between Worlds — четвёртое дополнение для Far Cry 6. В первых трёх игрокам дали примерить на себя роль антагонистов из прошлых выпусков цикла: Вааса Монтенегро, Пэйгана Мина и Джозефа Сида.

Far Cry 6 вышла 7 октября 2021 года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и на ПК. На агрегаторе Metacritic шутер получил 79 баллов из 100 от критиков и 5,2 из 10 от игроков.

Автор нашего обзора Far Cry 6 в целом остался недоволен боевиком. Он похвалил красивые пейзажи и разнообразие активностей, и записал в недостатки дизайн заданий и неубедительный сюжет, заявив, что авторы сломали то, что раньше хорошо работало.