Gran Turismo 7 «обдумывают» для выпуска на ПК

Создатель гоночных симуляторов Gran Turismo Кадзунори Ямаути рассматривает возможность выпуска игр серии на ПК. Об этом он рассказал журналистам портала GTPlanet.

Глава Polyphony Digital отметил, что это крайне сложный вопрос, но студия подробно его изучает. Ямаути осознаёт, что Gran Turismo 7 невозможно запустить на каждом ПК в разрешении 4К при 60 FPS — отчасти из-за этого авторы сузили круг платформ — игра вышла только на PS5 и PS4. Прошлые выпуски цикла тоже выходили только на консолях PlayStation.

В этом месяце начались съёмки первой экранизации Gran Turismo. В ней играют Дэвид Харбор, Орландо Блум, Арчи Мадекве и другие. Режиссирует блокбастер Нил Бломкамп, который ранее поставил нетривиальные научно-фантастические картины «Район №9» и «Элизиум: Рай не на Земле».

За сценарий отвечают Джейсон Холл, который работал над «Снайпером» Клинта Иствуда, и Зак Бэйлин, более всего известный по оскароносному «Королю Ричарду». Кадзунори Ямаути взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

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Фильм выйдет прокат 11 августа 2023 года.