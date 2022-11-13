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Стартовали съёмки экранизации Gran Turismo. Фанаты недовольны логотипом фильма

Стартовали съёмки экранизации Gran Turismo. Фанаты недовольны логотипом фильма
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Soni Pictures объявила о старте съёмок экранизации Gran Turismo, опубликовав фото хлопушки-нумератора. Многие фанаты в соцсетях начали критиковать авторов фильма за то, что они допустили ошибку в изображённом на хлопушке логотипе бренда.

Фото: Sony Pictures

Создатели картины перепутали цвета — традиционно в логотипе буква G (Gran) пишется синим, а T (Turismo) — красным. На хлопушке в букву G затесался красный цвет, что и вызвало массу недовольства.

Фото: Twitter

Фото: Polyphony Digital

В первой экранизации Gran Turismo играют Дэвид Харбор, Орландо Блум, Арчи Мадекве и другие. Режиссирует блокбастер Нил Бломкамп, который ранее поставил нетривиальные научно-фантастические картины «Район №9» и «Элизиум: Рай не на Земле». За сценарий отвечают Джейсон Холл, который работал над «Снайпером» Клинта Иствуда, и Зак Бэйлин, более всего известный по оскароносному «Королю Ричарду». Создатель нашумевшей гоночной серии Кадзунори Ямаути взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

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Фильм выйдет прокат 11 августа 2023 года.

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