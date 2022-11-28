В России обвалились продажи iPhone. Покупатели предпочитают смартфоны из Китая

Спрос на Phone 14 в России c момента выпуска этой осенью упал в 2,5 раза по сравнению с продажами линейки предыдущей модели за аналогичный период. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два источника в разных сотовых операторах и дистрибьюторах.
Так, в период с января по ноябрь 2022 года в России было продано 2,96 млн смартфонов Apple. Это на 35% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. А с сентября по середину ноября 2022 года продано 400 тыс. iPhone — это аж на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечают эксперты, продажи новых смартфонов от Apple сильно упали в том числе из-за высокой цены, отсутствия официальной гарантии, неработающего Apple Pay и трудностях при оплате покупок в App Store. Продажи смартфонов в России всё больше сдвигаются в сторону дешёвой техники из Китая, отмечает главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.
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