Российский организатор турнира по Dota 2 не смог выплатить призовые из-за санкций

Участники онлайн-турнира Summer Wave по Dota 2, который провела Федерация электронного спорта Санкт-Петербурга в августе этого года, пожаловались на невыплату призовых.
Менеджер команды Into the Breach Дэймон Ченг сообщил, что организаторы турнира не отвечают на его сообщения и удалили канал в Discord. По его словам, команда No Bounty Hunter также не получила положенные $ 1,5 тыс. за второе место.
Чуть позже на обвинения ответил представитель федерации. Организатор признал, что в связи с санкциями не может перевести деньги победителям, но предложил забрать выигрыш лично в рублях.
Все команды были предупреждены, что в связи с глобальной ситуацией мы не можем отправить деньги с призового фонда по нескольким причинам.
1. У нас нет доступа к SWIFT-переводам в связи с санкциями!
2. Наша организация всероссийская и финансируется за счёт бюджета. Все переводы в другие страны запрещены.
3. Согласно закону, перевод денег в недружественные страны является нарушением закона. Все наши сотрудники и стримеры получили деньги, потому что они из России.
Если вы хотите, вы можете приехать в Санкт-Петербург, и мы отдадим их вам в рублях. Спасибо за понимание, всего наилучшего. Следите за нами и нашими турнирами.
Призовой фонд Summer Wave по Dota 2 составил 5 000 долларов. Участие в турнире приняли десять команд, из них только четыре — российские. Призовые места заняли европейская 11Monkeyz, рымунская No Bounty Hunter и Winter Bear из Ирана — получил ли кто-то из них призовые, неизвестно.
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