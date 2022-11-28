Стартовало голосование за лучшую игру года на The Game Awards 2022 по версии игроков

28 ноября организаторы The Game Awards 2022 запустили первый раунд голосования за лучшую игру года по версии игроков. Она будет проходить в три этапа:

28 — 30 ноября: из 30 номинантов геймеры выберут 10 лучших

1 — 5 декабря: из 10 номинантов геймеры выберут 5 лучших

6 — 8 декабря: из 5 номинантов геймеры выберут лучшую игру года

Проголосовать за свою игру года можно на официальном сайте . Для этого нужно будет залогиниться с аккаунта Google, Twitter или любым другим способом.

Голосование за лучшую игру года по версии игроков Фото: The Game Awards 2022

Интересно, что в списке лучших игр 2022 года принимают участие Fortnite, Destiny 2, Minecraft и другие игры, вышедшие уже давно. Судя по всему, организаторы хотели выделить в том числе сервисные проекты, которые продолжают получать ежегодные обновления.

Церемония The Game Awards 2022 пройдёт в ночь на 9 декабря в Лос-Анджелесе. На ней ожидаются не только награждения, но и важные анонсы.