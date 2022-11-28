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Стартовало голосование за лучшую игру года на The Game Awards 2022 по версии игроков

Стартовало голосование за лучшую игру года на The Game Awards 2022 по версии игроков
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28 ноября организаторы The Game Awards 2022 запустили первый раунд голосования за лучшую игру года по версии игроков. Она будет проходить в три этапа:

  • 28 — 30 ноября: из 30 номинантов геймеры выберут 10 лучших
  • 1 — 5 декабря: из 10 номинантов геймеры выберут 5 лучших
  • 6 — 8 декабря: из 5 номинантов геймеры выберут лучшую игру года
Проголосовать за свою игру года можно на официальном сайте. Для этого нужно будет залогиниться с аккаунта Google, Twitter или любым другим способом.
Голосование за лучшую игру года по версии игроков

Голосование за лучшую игру года по версии игроков

Фото: The Game Awards 2022

Интересно, что в списке лучших игр 2022 года принимают участие Fortnite, Destiny 2, Minecraft и другие игры, вышедшие уже давно. Судя по всему, организаторы хотели выделить в том числе сервисные проекты, которые продолжают получать ежегодные обновления.

Церемония The Game Awards 2022 пройдёт в ночь на 9 декабря в Лос-Анджелесе. На ней ожидаются не только награждения, но и важные анонсы.

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