Блогер показал наглядную разницу между 30, 60 и 120 FPS в играх

Известный блогер под ником ElAnalistaDeBits, который специализируется на сравнении графики в играх, выпустил новое видео. В нём он решил развеять миф, что разницы между 30, 60 и 120 FPS на самом деле нет. И его ролик в очередной раз доказывает, насколько частота кадров влияет на плавность изображения и общий игровой опыт.
Для большей наглядности автор показал геймплей в самых популярных играх последних лет: от GTA 5 до «Человека-паука» и God of War. Он разделил экран на три части, в каждой из которых зритель может оценить плавность изображения в замедленном виде. После просмотра становится очевидно, что больше всего друг от друга отличаются режимы с 30 и 60 кадрами в секунду, в то время как 120 FPS не даёт настолько ощутимого прироста в отзывчивости.
В комментариях пользователи поблагодарили автора и заявили, что режим с 60 FPS должен стать стандартом для всей индустрии. К сожалению, вряд ли к ним прислушаются крупные издатели — недавние Gotham Knights и A Plague Tale Requiem работают лишь в 30 кадрах в секунду.
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