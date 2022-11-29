Блогер показал наглядную разницу между 30, 60 и 120 FPS в играх

Известный блогер под ником ElAnalistaDeBits, который специализируется на сравнении графики в играх, выпустил новое видео. В нём он решил развеять миф, что разницы между 30, 60 и 120 FPS на самом деле нет. И его ролик в очередной раз доказывает, насколько частота кадров влияет на плавность изображения и общий игровой опыт.

Для большей наглядности автор показал геймплей в самых популярных играх последних лет: от GTA 5 до «Человека-паука» и God of War. Он разделил экран на три части, в каждой из которых зритель может оценить плавность изображения в замедленном виде. После просмотра становится очевидно, что больше всего друг от друга отличаются режимы с 30 и 60 кадрами в секунду, в то время как 120 FPS не даёт настолько ощутимого прироста в отзывчивости.

В комментариях пользователи поблагодарили автора и заявили, что режим с 60 FPS должен стать стандартом для всей индустрии. К сожалению, вряд ли к ним прислушаются крупные издатели — недавние Gotham Knights и A Plague Tale Requiem работают лишь в 30 кадрах в секунду.