Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекло полное прохождение The Callisto Protocol — за два дня до релиза

Утекло полное прохождение The Callisto Protocol — за два дня до релиза
Комментарии

The Callisto Protocol не просто раньше времени попала в руки игрокам — некоторые уже прошли игру до конца и даже выпустили прохождение в Сеть! Пользователи Reddit обратили внимание на пользователя Twitch под ником thaiger_gnasher_, который стримил игру 29 ноября. Судя по всему, он прошёл её приблизительно за 15 часов — примерно о такой продолжительности и сообщали разработчики.

4 видео с полным прохождением The Callisto Protocol

4 видео с полным прохождением The Callisto Protocol

Фото: Twitch

Самое интересное, что запись трансляции thaiger_gnasher_, кажется, никто и не собирается удалять. Ранее в Сети оказались первые часы игры — они также до сих пор доступны на YouTube. Судя по всему, издатель хоррора вовсе не против того, что геймеры могут ознакомиться с проектом до снятия эмбарго.

Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PlayStation и Xbox. Первые обзоры должны появиться как раз в день выхода игры.

Новость по теме
Авторы The Callisto Protocol вдохновлялись мультфильмом «Губка Боб Квадратные Штаны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022