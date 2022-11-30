Утекло полное прохождение The Callisto Protocol — за два дня до релиза

The Callisto Protocol не просто раньше времени попала в руки игрокам — некоторые уже прошли игру до конца и даже выпустили прохождение в Сеть! Пользователи Reddit обратили внимание на пользователя Twitch под ником thaiger_gnasher_, который стримил игру 29 ноября. Судя по всему, он прошёл её приблизительно за 15 часов — примерно о такой продолжительности и сообщали разработчики.
4 видео с полным прохождением The Callisto Protocol
Фото: Twitch
Самое интересное, что запись трансляции thaiger_gnasher_, кажется, никто и не собирается удалять. Ранее в Сети оказались первые часы игры — они также до сих пор доступны на YouTube. Судя по всему, издатель хоррора вовсе не против того, что геймеры могут ознакомиться с проектом до снятия эмбарго.
Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PlayStation и Xbox. Первые обзоры должны появиться как раз в день выхода игры.
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