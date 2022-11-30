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Для Sonic Frontiers готовят много нового контента

Для Sonic Frontiers готовят много нового контента
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SEGA представила дорожную карту Sonic Frontiers на 2023 год. Судя по ней, новая игра про синего скоростного ежа получит несколько новых режимов и свежий контент, который пользователи получат бесплатно. Велика вероятность, что первый масштабный апдейт платформер в открытом мире получит в июне. А до этого он получит фоторежим, музыкальный автомат и новые испытания.

А 21 декабря игроки в Sonic Frontiers получат бесплатный новогодний костюм Соника.

Дорожная карта Sonic Frontiers

Фото: SEGA

Обновления будут состоять из трёх частей.

Обновление 1

  • Музыкальный автомат
  • Фоторежим
  • Новые режимы испытаний

Обновление 2

  • «День рождения Соника»
  • Испытания в Открытой зоне
  • «Новый Коко»

Обновление 3

  • Новые игровые персонажи
  • Новая история

Третье обновление получится самым наполненным, оно привнесёт в игру не только новую историю, но и добавит новых игровых персонажей. Скорее всего, после третьего апдейта пользователи смогут исследовать мир в роли Тейлза, Наклза и Эми.

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