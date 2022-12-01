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Спустя сутки на Xbox вернули активацию ключей в дешёвых странах

Спустя сутки на Xbox вернули активацию ключей в дешёвых странах
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Вчера стало известно о том, что в цифровом магазине Xbox больше не активируются коды на игры, купленные в Турции и Аргентине. Если верить информации сообщества «ВКонтакте» Believerville, ключи снова можно активировать без особых проблем.

Информация пока что официально не подтверждалась, но, судя по всему, доступ действительно возобновили. Отмечается, что приобретать новые ключи нельзя, но активация старых кодов происходит без препятствий.

Некоторые игроки посчитали, что Microsoft решила серьёзнее регулировать собственный игровой рынок, но на деле это оказалось не так. В чём конкретно было дело, неизвестно.

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Почему именно Турция и Аргентина? Потому что цены на ключи в Xbox в этих странах довольно низкие. Аналогичная ситуация и в PS Store — игроки из России массово мигрировали на турецкие аккаунты и закупаются там.

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