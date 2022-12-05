Дженна Ортега набрала более 10 млн подписчиков после выхода «Уэнсдей»

Невероятный успех сериала «Уэнсдей» не мог не повлиять на известность её главной звезды — Дженны Ортеги. После премьеры шоу на Netflix молодая актриса резко прибавила в популярности и набрала более 10 млн подписчиков в «Инстаграме»* всего за 10 дней. Если 23 ноября количество фолловеров составляло около 9,3 млн человек, то к 4 декабря цифра выросла до 20 млн!
График изменения подписчиков Дженны Ортеги
Фото: Pop Crave
Популярность актрисы будет только расти, ведь «Уэнсдей» продолжает покорять зрителей по всему миру. Сериал уже превзошёл старт четвёртого сезона «Очень странных дел» и наверняка станет самым просматриваемым англоязычным шоу в истории Netflix.
Ранее Дженна Ортега рассказала, что просто обожает Apex Legends. Однако кое-что в королевской битве её всё же не устраивает.
* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.
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