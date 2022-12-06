«Лучше звоните Солу» возглавил предварительный топ лучших сериалов 2022 года

На сайте Metacritic появился список из лучших сериалов 2022 года. Агрегатор сформировал рейтинг на основе списков лучших шоу крупных изданий вроде Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times и других.

Для формирования списка Metacritic пришлось прибегнуть к собственному способу. Так, агрегатор выдавал сериалам баллы за то, что они попадали в топ-20 у изданий и газет. Три балла присуждается за попадание шоу на первое место, два очка – за вторую позицию, а один балл – за попадание в шоу в одну из позиций в промежутке с третьей по десятую.

Первое место занял сериал «Лучше звоните Солу», на втором месте расположилось шоу «Разделение», а бронзу забрал «Медведь». Ещё в топе есть «Дом Дракона» и «Андор».

Топ лучших сериалов 2022 года по предварительному анализу Metacritic