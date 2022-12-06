«Лучше звоните Солу» возглавил предварительный топ лучших сериалов 2022 года
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На сайте Metacritic появился список из лучших сериалов 2022 года. Агрегатор сформировал рейтинг на основе списков лучших шоу крупных изданий вроде Polygon, IndieWire, Vulture, The New York Times и других.
Для формирования списка Metacritic пришлось прибегнуть к собственному способу. Так, агрегатор выдавал сериалам баллы за то, что они попадали в топ-20 у изданий и газет. Три балла присуждается за попадание шоу на первое место, два очка – за вторую позицию, а один балл – за попадание в шоу в одну из позиций в промежутке с третьей по десятую.
Первое место занял сериал «Лучше звоните Солу», на втором месте расположилось шоу «Разделение», а бронзу забрал «Медведь». Ещё в топе есть «Дом Дракона» и «Андор».
Топ лучших сериалов 2022 года по предварительному анализу Metacritic
- «Лучше звоните Солу» — 23 балла.
- «Разделение» — 22 балла.
- «Медведь» — 21 балл.
- «Андор» — 17,5 балла.
- «Репетиция» — 14 баллов.
- «Псы резервации» — 12,5 балла.
- «Барри» — 10 баллов.
- «Заговор сестёр Гарви» — 10 баллов.
- «Патинко» — 9,5 балла.
- «Будет больно» — 6 баллов.
- «Начальная школа Эбботт» — 6 баллов.
- «Дом Дракона» — 6 баллов.
- «Кто-то где-то» — 5,5 балла.
- «С замиранием сердца» — 4 балла.
- «Атланта» — 4 балла.
- «Всё к лучшему» — 4 балла.
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