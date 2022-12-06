На YouTube добавили эмодзи в стиле Twitch
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Издание The Verge сообщило, что в YouTube появились особые эмодзи YouTube Emotes, которые можно отправлять во время прямых трансляций и оставлять их в комментариях. Нововведение очень похоже на то, что уже существует в Twitch.
Как и на Twitch, у эмодзи на YouTube тоже есть специальные кодовые названия, чтобы быстро поставить эмодзи. Если ввести название смайлика, то он отобразится. Команда YouTube отметила, что изначально эмодзи будут связаны с играми, но со временем их появится больше.
Мы начинаем с эмодзи, созданных для игр, но в будущем появятся больше эмодзи на различные темы. Следите за обновлениями!
Примечательно, что на YouTube ещё нет наиболее популярных эмодзи на Twitch, к примеру, PogChamp, но, возможно, что-то похожее появится со временем.
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