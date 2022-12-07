BetBoom Team выкупила слот в Dota Pro Circuit и подпишет команду TORONTOTOKYO и Pure — СМИ

В Telegram-канале CYBERSLOVO появился полный состав новой российской команды по Dota 2, которую собирают перед новым сезоном бывшие игроки Virtus.pro.

Инсайдер подтвердил слухи о том, что в ростер, помимо gpk, Save- и Nightfall, войдут бывшие игроки Team Spirit и Entity Gaming: Александр TORONTOTOKYO Хертек и Иван Pure Москаленко вчера и сегодня покинули свои прежние клубы.

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Сообщается, что пятёрку подписала организация BetBoom Team. Клуб также выкупил слот в первом дивизионе лиги Dota Pro Circuit у Mind Games за $ 60 тыс., поэтому состав сможет с начала сезона претендовать на выход на мэйджор-турниры.

Возможный состав BetBoom Team по Dota 2 на сезон 2022/23: