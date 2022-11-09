Бывшие игроки Virtus.pro собирают новую команду по Dota 2 — они ищут деньги на выкуп керри

Инсайдер под ником Spiralka назвал новую русскоязычную команду по Dota 2, которая может появиться перед началом сезона-2022/2023.

Ранее уже появлялась информация, что экс-тиммейты по Virtus.pro Егор Nightfall Григоренко и Виталий Save Мельник собирают новый состав с мидером «медведей» Даниилом gpk Скутиным.

По информации инсайдера, в ростер войдёт ещё один бывший игрок VP — Ильяс Illias Ганеев, а тренером станет прежний наставник «виртусов» Анатолий Boolk Иванов.

Nightfall может вернуться на роль керри, но рассчитывает уступить это место Ивану Pure Москаленко из Entity. Проблема заключается в том, что у последнего действующий контракт с индийским клубом, поэтому коллектив ищет спонсора, который сможет покрыть сумму выкупа. По некоторым данным, состав ведёт переговоры с американским клубом Cloud9, который уже содержит российский состав по CS:GO.

Возможный состав Cloud9 по Dota 2: