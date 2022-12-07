Илон Маск оборудовал офис «Твиттера» спальными местами

Илон Маск оснастил офис «Твиттера» в Сан-Франциско спальными местами — они располагаются в ранее пустовавших помещениях. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Forbes.

Сотрудники новой компании Маска увидели спальные места в прошлый понедельник. Каждое оснащено ярко-оранжевым ковровым покрытием, тумбочкой, лампой, двумя офисными креслами и «чем-то, что похоже на кровать».

Один из сотрудников «Твиттера» отметил, что эти спальные места предназначены для «хардкорных» работников, которые могут трудиться и ночью. При этом о появлении спален Илон Маск никому не сообщал, из-за чего его новые подопечные открыто возмутились.

Это ещё один негласный знак неуважения. С нами этот вопрос никто не обсуждал. Кровати просто появились.

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Точное количество спальных мест неизвестно. Один из сотрудников предположил, что их может быть от четырёх до восьми на одном этаже. По его словам, спальни выглядят комфортными и удобными.

После покупки «Твиттера» многие пользователи думали, что Илон Маск начнёт улучшать соцсеть, но пока всё становится только хуже. Видимо, бизнесмен сначала хочет наладить работу сотрудников соцсети. Он заплатил за компанию $ 44 млрд.