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Google Chrome научился экономить оперативную память и энергию

Google Chrome научился экономить оперативную память и энергию
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Google выпустила для браузера Chrome обновление с подзаголовком 108. Оно добавило режим экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Апдейт доступен на устройствах под управлением Windows, macOS и ChromeOS.

Как работает режим экономии оперативной памяти в Google Chrome

Когда в Chrome включен режим экономии оперативной памяти, он автоматически освобождает память, которая «включена» в неактивных открытых вкладках. Таким образом, освобождённые ресурсы уходят к активным открытым страницам и приложениям.

Режим экономии оперативной памяти включается и настраивается в параметрах браузера, который позволяет добавить страницы, которые будут по умолчанию задействовать ресурсы. В настройках также можно назначить время, через которое та или иная вкладка перестанет быть активной.

Фото: Google

Как в Google Chrome работает режим сбережения энергии

При включённом режиме энергосбережения фоновая активность браузера автоматически снижается. Также отключаются некоторые визуальные эффекты, а в видео падает FPS. Таким образом, ноутбук или любой другой девайс с включённым Google Chrome может проработать больше времени.

Фото: Google

Оба режима станут доступными для всех желающих в течении нескольких недель. Но их уже можно включить с помощью двух флагов.

Флаги для включения новых режимов в Google Chrome

  • Режим экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available.
  • Режим экономии памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.
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