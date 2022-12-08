Google Chrome научился экономить оперативную память и энергию

Google выпустила для браузера Chrome обновление с подзаголовком 108. Оно добавило режим экономии оперативной памяти и заряда аккумулятора. Апдейт доступен на устройствах под управлением Windows, macOS и ChromeOS.
Как работает режим экономии оперативной памяти в Google Chrome
Когда в Chrome включен режим экономии оперативной памяти, он автоматически освобождает память, которая «включена» в неактивных открытых вкладках. Таким образом, освобождённые ресурсы уходят к активным открытым страницам и приложениям.
Режим экономии оперативной памяти включается и настраивается в параметрах браузера, который позволяет добавить страницы, которые будут по умолчанию задействовать ресурсы. В настройках также можно назначить время, через которое та или иная вкладка перестанет быть активной.
Фото: Google
Как в Google Chrome работает режим сбережения энергии
При включённом режиме энергосбережения фоновая активность браузера автоматически снижается. Также отключаются некоторые визуальные эффекты, а в видео падает FPS. Таким образом, ноутбук или любой другой девайс с включённым Google Chrome может проработать больше времени.
Фото: Google
Оба режима станут доступными для всех желающих в течении нескольких недель. Но их уже можно включить с помощью двух флагов.
Флаги для включения новых режимов в Google Chrome
- Режим экономии энергии — chrome://flags/#battery-saver-mode-available.
- Режим экономии памяти — chrome://flags/#high-efficiency-mode-available.
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