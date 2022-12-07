В Google Chrome появилась удобная функция прямо в адресной строке
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Издание The Verge обратило внимание, что в Google Chrome добавили удобный ярлык, который находится прямо в адресной строке. Нововведение оценят те, у кого в браузере обычно открыто много вкладок.
С помощью символа «@» можно переходить по открытым вкладкам, сохранённым закладкам и даже изучать историю посещений сайтов. Для использования нужно ввести слова «вкладки», «история» или «закладки» с соответствующим символом. Апдейт определённо удобный — он уже доступен для пользователей Chrome.
На скриншоте ниже от издания The Verge можно увидеть, как нововведение выглядит в деле.
Фото: The Verge
Новая функция появилась ещё в сентябре в новой бета-версии браузера, а затем Google ввела её для всех остальных пользователей.
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