В некстген-версии «Ведьмака 3» улучшат русскую озвучку

CD Projekt RED объявила о самом важном улучшении некстген-версии «Ведьмака 3» для российских игроков. Авторы наконец-то исправят замедления и ускорения речи персонажей, которые сильно влияли на общий пользовательский опыт.

Как рассказал старший менеджер по локализации CD PROJEKT RED Александр Радкевич, авторы потратили много усилий на то, чтобы исправить досадную недоработку. Кроме того, они исправили и некоторые ошибки локализации.

Я очень рад, что с началом работы над обновлением для нового поколения «Ведьмак 3: Дикая Охота» у нас появилась возможность вернуться к русской локализации и доработать её, а именно устранить практически все проблемы с ускорением и замедлением реплик.



Кроме того, мы потратили сотни часов на дополнительное тестирование, нашли и исправили много мелких ошибок и неточностей в текстах, изменили некоторые реплики в диалогах. Мы также ещё раз полностью вычитали весь игровой текст, а это суммарно более миллиона слов.



Так что теперь игроки смогут оценить потрясающую работу актёров озвучивания и полностью погрузиться в атмосферу «Ведьмака», забыв про технические огрехи старой версии.

Релиз обновлённой версии «Ведьмака 3» на PS5, Xbox Series и ПК состоится 14 декабря. Обладатели оригинальной игры получат её полностью бесплатно.